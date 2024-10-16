Реконструкцию котельной № 1 в Балашихе планируют завершить в 2026 году

В подмосковной Балашихе в 2026 году планируют завершить реконструкцию котельной № 1 на проезде Трудовых резервов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Балашиха.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции котельной № 1 в городском округе Балашиха», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнение работ по реконструкции Котельной № 1 мощностью 140 МВт по адресу: Московская область, г. о. Балашиха, пр-д Трудовых резервов, д. 6. (в т. ч. ПИР)».

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.