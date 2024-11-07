Реконструкцию еще одной котельной проведут в округе Коломна

В Коломне приступили к определению подрядчика для реконструкции котельной № 6 на улице Карла Либкнехта, 38. Этот объект обслуживает 2 190 жителей округа. В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объявлен конкурс на оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации и выполнением работ по реконструкции котельной в городском округе Коломна.

На улице Карла Либкнехта планируют установить новую блочно-модульную котельную, а затем вывести из эксплуатации и демонтировать старый тепловой пункт. Работы пройдут в 2026 году.

К концу 2024 года в Озерах городского округа Коломна завершат строительство сразу двух блочно-модульных котельных. Объекты находятся на улицах Ленина и Юрия Сергеева. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.