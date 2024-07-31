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Реконструкция 6 гидротехнических сооружений в Подмосковье идет по графику

В 2024 году Минэкологией в Подмосковье будет реконструировано 6 гидротехнических сооружений, ремонт 5 из них финансируются за счет средств бюджета Московской области и 1 — за федеральные средства. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Наше ведомство курирует надзорную деятельность в сфере проверки и реконструкции гидротехнических сооружений в регионе. Какие-то плотины ремонтируем мы, а какие-то муниципальные образования», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В 2024 году Росводресурсами направлено 1,6 млрд рублей на финансирование 68 мероприятий по восстановлению гидротехнических сооружений в регионах, среди которых есть и одно подмосковное — плотина на реке Коломенка в городском округе Коломна.

В текущем году Минэкологии планируется завершить реконструкцию:

плотины пруда на р. Ходца в Богородском округе (работы завершены на 90%);

плотины нижнего пруда на р. Васса в Богородском округе (работы завершены на 70%);

плотины верхнего пруда на р. Сетунь в с. Никольское Одинцовского округа (работы завершены на 70%);

плотины пруда на ручье без названия в д. Бережки Подольска (работы завершены на 50%);

донного водовыпуска плотины на р. Нара в Серпухове (работы завершены на 50%);

плотина на реке Коломенка в городском округе Коломна (работы завершены на 98%).

«Мы нацелены на то, чтобы в нашем регионе не было гидротехнических сооружений в плохом состоянии. Ведь своевременный ремонт и реконструкция ГТС помогает предостеречь от возможных поломок и катастроф и, как следствие, сохранить жизни наших граждан и ценные природные комплексы», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.