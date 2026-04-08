Регоператоры вывезли более 800 тыс кубометров отходов в Подмосковье в марте

Региональные операторы Московской области в марте вывезли более 800 тыс. кубометров отходов с территорий 13 городских и муниципальных округов, заключили 173 договора с юрлицами и обновили контейнерный парк. Работы позволили сохранить стабильность системы обращения с ТКО, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В течение месяца регоператоры заключили 173 договора на обращение с твердыми коммунальными отходами с юридическими лицами. Это способствует легализации потоков отходов и повышает прозрачность отрасли.

В МФЦ услуги регоператоров получили 2 143 жителя. Специалисты консультировали по вопросам начислений и порядка обращения с отходами, помогали оформлять документы и оперативно решали возникающие вопросы.

С территорий 13 округов вывезено более 800 тыс. кубометров отходов. Наибольшие объемы пришлись на Одинцовский округ — 259 382,77 кубометра, Красногорск — 194 273,31, Истру — 118 714,59 и Наро-Фоминский округ — 88 449,31 кубометра. Также работы проведены во Власихе, Волоколамском, Восходе, Краснознаменске, Лотошине, Можайском, Молодежном, Рузском и Шаховской.

Параллельно обновлялась контейнерная инфраструктура. В марте установили 79 новых емкостей для ТКО и раздельного сбора, заменили 266 изношенных контейнеров и отремонтировали еще 86. Регулярное обновление контейнерного парка позволяет поддерживать санитарный порядок и развивать систему раздельного сбора отходов в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.