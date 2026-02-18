Регоператоры Подмосковья усилили вывоз отходов из-за снегопадов

Региональные операторы Московской области перешли на усиленный режим вывоза отходов в период обильных снегопадов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Регоператоры Подмосковья обеспечивают бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходов в условиях сложной зимней погоды. На линии ежедневно выходит около 1,1 тысячи мусоровозов, каждый из которых обслуживает от 50 до 150 адресов и совершает более двух рейсов в сутки. В среднем одна машина собирает и вывозит до 170 кубометров отходов за день.

Ширина мусоровоза составляет 2,5 метра, а вес загруженной техники достигает 25 тонн. Все машины оснащены ведущей задней осью, что снижает проходимость по заснеженным дорогам. Для эффективной работы требуется очищенная дорога шириной не менее 2,5 метров и наличие разъездных карманов у контейнерных площадок.

Жителей просят не парковать автомобили у контейнерных площадок и в узких проездах, чтобы не мешать проезду спецтехники. Также рекомендуется не оставлять мусорные мешки вне контейнеров, чтобы их не занесло снегом.

По вопросам вывоза отходов можно обратиться к региональным операторам Московской области по ссылке.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.