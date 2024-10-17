Регоператоры Подмосковья изучают работу комплексов по переработке отходов

Сотрудники Каширского регионального оператора посетили КПО «ДОН» в городском округе Кашира. Основная цель — обмен опытом и подробное изучение обработки отходов и утилизации органической фракции, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Благодаря внедрению системы сортировки в Подмосковье из всей массы отходов, отправляемых на КПО, сегодня удается извлечь порядка 20% полезных фракций, пригодных для вторичной переработки.

Во время профэкскурсии специалисты регоператора смогли наглядно увидеть все этапы сортировки, ознакомиться с алгоритмом брикетирования фракций и компостирования органических отходов.

Полезную практику взаимодействия специалисты регоператора и КПО планируют продолжить.

В ведомстве отметили, что сотрудничество компаний, занимающихся вывозом, транспортировкой и переработкой отходов — залог высокого качества предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.