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сегодня в 20:10

Регоператоры по обращению с ТКО Подмосковья перешли на усиленный режим работы

В условиях аномальных осадков, которые привели к подтоплению дорог и дворов, региональные операторы Московской области перешли на усиленный режим работы — для обеспечения своевременного вывоза отходов рабочий день был увеличен на 2-3 часа. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Первые экипажи вышли на маршруты в 6 утра и продолжат работу до позднего вечера. В эти дни водители мусоровозов демонстрируют высокое мастерство управления спецтехникой в сложных погодных условиях.

Так, например, для транспортировки отходов у региональных операторов Воскресенского и Алексенского кластеров задействовано более 250 транспортных спецсредств — мусоровозов, бункеровозов и ломовозов.

Автовладельцам Подмосковья напомнили, что парковаться вблизи контейнерных площадок и перекрывать подъезд спецтехники запрещено законодательством РФ, за это предусмотрены штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.

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