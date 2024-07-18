Регоператоры обновили порядка 5,4 тыс мусорных контейнеров в Подмосковье

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:10

В Московской области ведется планомерная работа по модернизации контейнерных площадок. Так, региональные операторы обновили порядка 5,4 тыс. мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Результаты модернизации в Каширском кластере за 2024 год:

заменено порядка 1 250 контейнеров для смешанных отходов и более 570 контейнеров для раздельного сбора;

отремонтировано 1 199 контейнеров ТКО и 978 контейнеров РСО;

установлено 1 079 новых контейнеров ТКО, 283 контейнера РСО и 32 новых бункера.

Это позволит сделать раздельный сбор доступнее и избежать навалов мусора.

Также в ближайшее время вблизи Зарайского кремля будут установлены новые контейнеры: 2 для сухих и 2 для смешанных отходов, а также бункеры объемом 8 куб. метров для сбора крупногабаритных отходов.

Московская область стала первым в России регионом, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. А обновление контейнерных площадок — важнейший аспект развития культуры сортировки отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.