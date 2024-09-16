Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:44

Регоператоры 2 кластеров Подмосковья заключили 741 договор на вывоз отходов в 2024 г

Только в августе в Воскресенском и Алексинском кластерах, включая городские округа Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Шатура, Солнечногорск, Клин и частично Химки, было оформлено 148 новых контрактов на вывоз отходов с юридическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За 8 месяцев в Воскресенском кластере подписано 607 договоров, а в Алексинском — 134.

Лидерами по числу новых договоров стали:

Люберцы — 36;

Солнечногорск — 31;

Клин — 30;

Воскресенск — 14;

Раменское — 10.

Каждый день региональные операторы вывозят более 25 тыс. кубометров отходов. Для этого задействована 261 единица спецтехники.

Оформить договор с региональными операторами можно дистанционно на официальных сайтах ЭкоЛайн-Воскресенск и ЭкоПромСервис.

Также можно отправить заявку на электронную почту:

ЭкоЛайн-Воскресенск — dogovor@ecoline-voskresensk.ru

ЭкоПромСервис — info@ecopromserv.ru

Для физических лиц доступен удобный сервис для заключения договора всего в два клика.

По закону все юридические лица обязаны заключить договор с региональными операторами. За отсутствие договора предусмотрены штрафы от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.