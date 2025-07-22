Регоператоров обяжут продавать вторсырье через электронные торги с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года все вторичные ресурсы, полученные в результате раздельного сбора и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО), должны будут продаваться только через электронные торговые площадки или организованные торги. Эти изменения вводятся для повышения прозрачности оборота вторсырья, контроля его объемов и подтверждения того, что материалы действительно направляются на переработку. Новый порядок установлен Федеральным законом № 497-ФЗ от 26 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба РЭО.

«Осенью рынок вторичных ресурсов начнет работать по новым правилам. Продажа вторсырья станет возможной только через проверенные и зарегистрированные площадки. Механизм нужен для того, чтобы точно понимать, кто, когда и кому передал вторсырье — например, пластик, стекло или бумагу, полученные после сортировки ТКО. Это поможет избежать серых схем, сократить потери полезных материалов и гарантировать, что отходы действительно отправляются на переработку, а не на свалку. Это важный шаг к полноценной экономике замкнутого цикла, когда каждый килограмм полезного ресурса возвращается в оборот», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Новые требования распространяются на всех региональных операторов и компании, занимающиеся обработкой ТКО. Однако они не касаются отходов, используемых для энергетической утилизации, производства искусственных грунтов, а также пунктов приема вторсырья и фандоматов.

Согласно новым правилам, регоператоры смогут передавать вторсырье третьим лицам исключительно через электронные площадки, подключенные к федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО). В системе будет вестись реестр таких платформ, а операторы смогут выбирать их самостоятельно. Эти изменения закреплены Постановлением Правительства № 1022 от 5 июля 2025 года.

«Новая система позволит сделать систему обращения с отходами прозрачнее и увидеть реальные объемы образования вторсырья. На данный момент мы мы ежегодно сортируем более 27 млн тонн, то есть 57% бытовых отходов», — добавила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Российский экологический оператор (РЭО) будет заключать соглашения с операторами электронных площадок, на которых будут проводиться сделки по продаже вторичного сырья. Кроме того, эксперты ППК РЭО уже оказывают регионам консультационную и методическую поддержку для быстрого и эффективного перехода на новую систему.

За нарушения новых требований предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.