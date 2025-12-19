Регоператор Воскресенского кластера вывез более 1,7 млн м³ отходов осенью 2025 года

Региональный оператор Воскресенского кластера отправил на переработку свыше 1,7 млн м³ отходов с территории нескольких городских округов и районов Подмосковья за осенний период 2025 года, что превысило прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Воскресенский кластер охватывает городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, Солнечногорск, Клин, частично Химки, а также районы Раменский, Егорьевск и Шатуру. За осень 2025 года регоператор вывез на переработку более 1,7 млн м³ отходов, что на 100 тыс. м³ больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники оператора ежедневно убирают от 40 до 70 контейнерных площадок в зависимости от населенного пункта. График уборки соблюдается, однако иногда возникают трудности из-за неправильной парковки автомобилей у контейнеров, что мешает проезду мусоровозов. Такие случаи фиксируются диспетчерами и передаются для оперативного решения.

Осенью было заключено более 400 новых договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Кроме того, специалисты провели профилактический осмотр и отремонтировали около 1 760 контейнеров, что составляет примерно 11% от общего числа синих и серых контейнеров. Контроль состояния контейнеров осуществляется регулярно, при выявлении дефектов формируется перечень необходимых работ.

Перед ремонтом неисправные контейнеры временно переворачивают и маркируют стикерами, чтобы жители не выбрасывали в них мусор до завершения работ.

Жителям Подмосковья напоминают о правилах сортировки: серые контейнеры предназначены для смешанного мусора, синие — для вторсырья, а отдельные бункеры — для крупногабаритных отходов. Соблюдение этих правил помогает поддерживать чистоту и сохранять окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.