Регоператор Воскресенского кластера сообщил о изменениях графика в праздники

3 и 4 ноября двери офисов регионального оператора Воскресенского кластера будут закрыты. Прием граждан будет сокращен на 1 час — 1 ноября. В обычный режим работы офисы вернутся с 5 ноября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

График останется прежним: понедельник, среда, пятница — с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Логистические и технические службы продолжат организовывать весь цикл обращения с отходами в ежедневном режиме.

В праздничные дни жители и юридические лица могут обращаться за консультацией по всем вопросам, касающихся сферы обращения с отходами, по телефону горячей линии 8 (800) 511-76-72, которая будет работать в штатном режиме, ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный. При необходимости можно оставить сообщения в официальных сообществах регоператора.

Кроме того, можно отправить обращение через личный кабинет на сайте. При помощи онлайн-сервисов на сайте ecoline-voskresensk.ru возможно:

задать вопрос через форму обратной связи;

провести корректировку данных квитанции;

отправить заявку на заключение договора;

заказать вывоз отходов;

оплатить услуги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.