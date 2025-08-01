Регоператор в Магадане оформил банковскую гарантию через 7 месяцев

Об этом стало известно на заседании штаба по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), проведенном на площадке Координационного центра Правительства РФ. Анализ ситуации в сфере ТКО представили эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«На сегодняшний день остается два региона Российской Федерации, у которых региональные операторы не обеспечили предоставление банковской гарантии. Это Магаданская и Тверская области. При этом один из магаданских регоператоров — ООО „Спецтранс-Ола“ — все же получил банковскую гарантию, но спустя 7 месяцев. Сейчас прорабатывается вопрос по объединению зон деятельности и созданию единого финансово-устойчивого регионального оператора», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По распоряжению министра природных ресурсов Александра Козлова, власти Магаданской области должны подготовить план по укрупнению зон деятельности до 1 сентября 2025 года.

Другой магаданский оператор — МУП «ТЭС» — утратил статус регоператора 7 мая 2025 года. «Его заменит ООО „Сусуманский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами“, соглашение с которым подписано 25 июля», — пояснили в пресс-службе ППК РЭО. Компания начнет работу после утверждения тарифов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России эффективную систему обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый федеральный проект — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократит их захоронение до 50% и позволит вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления в повторный оборот в качестве вторичного сырья.