Регоператор Сергиево-Посадского кластера вывез 1 млн куб м отходов за сентябрь

На территории 10 городских округов Подмосковья за первый месяц осени вывезено 884 тыс. кубометров отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Для уборки мусора строго по графику было задействовано 209 мусоровозов, бункеровозов и других единиц спецтехники. Объем крупногабаритных отходов, которые были транспортированы на полигоны, составил более 180 тыс. куб. метров, а объем сырья, пригодного для вторичной переработки — более 32 тыс. куб. метров.

Емкостям для накопления мусора также свойственно изнашиваться или приходить в негодность. Так, в Сергиево-Посадском кластере силами регоператора проведена работа по приведению контейнеров на специализированных площадках в нормативное состояние. За сентябрь на территории муниципалитетов установлено 112 новых баков и еще 123 тары отремонтировано.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.