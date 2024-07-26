Регоператор Сергиево-Посадского кластера в июле дезинфицировал 696 контейнеров

Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера продолжает активную работу над улучшением состояния контейнерных площадок. Так, в этом месяце в рамках мероприятий по поддержанию чистоты и санитарных норм была проведена дезинфекция 696 контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Это позволило предотвратить распространение различных бактерий и вирусов, а также неприятных запахов.

Кроме того, был выполнен ремонт 864 единиц контейнеров, что продлило срок их службы.

Важной частью работы стало пополнение парка контейнеров, в результате чего закуплено 328 новых единиц.

Вывоз мусора, включая несанкционированные сбросы, составил 730 802,6 куб. метров.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регионального оператора входят 11 городов Подмосковья: Сергиев Посад, Пушкино, Талдом, Дмитров, Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Ивантеевка, Королев, Химки, Лобня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.