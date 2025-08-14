Регоператор подмосковного кластера запустил площадку ЭкоТеннис

В прошедшие выходные на территории парка усадьбы Кривякино состоялся общеобластной фестиваль спорта «Победа», приуроченный ко Дню физкультурника. Особенным событием стал запуск площадки ЭкоТеннис от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Воскресенского кластера совместно с АНО ЭкоСпорт. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участники фестиваля в игровой форме обучались принципам раздельного сбора отходов, совмещая спортивные элементы тенниса с экологическим просвещением.

В программе фестиваля были представлены выступления по эстетической гимнастике, показательные номера по ушу, массовая зарядка с профессиональным фитнес-тренером, а также мастер-классы по шахматам и силовой атлетике.

Суть игры заключалась в том, что игроки должны были не только точно попадать в мишени, но и правильно определять категорию отходов на мячах, направляя их в соответствующие контейнеры: синие — для сухих отходов, серые — для смешанных.

