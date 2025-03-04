Регоператор Подмосковья провел экоигру на фестивале «Солнечная Масленица»

В первое воскресенье марта в усадьбе Кривякино прошел областной фестиваль «Солнечная Масленица». Региональный оператор по обращению с отходами Воскресенского кластера выступил одним из организаторов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Гостей ждали хороводы, выступления ходулистов и возможность прокатиться на лошадях и пони. Молодые люди активно участвовали в соревнованиях по лазертагу, а для любителей более спокойного досуга была открыта «Аллея масленичных чудес» с мастер-классами и играми.

Одним из главных событий стала экоигра ЭкоКорнХол, где участники обучались сортировке отходов, метая мячики в мишени, символизирующие контейнеры для раздельного сбора. Основная цель игры — повысить уровень экологической грамотности среди жителей.

На фестивальной ярмарке местные мастера представили уникальные изделия ручной работы, а также угощали гостей горячими блинами и чаем.

Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела Масленицы, знаменующее прощание с зимой.

Региональный оператор Воскресенского кластера продолжает реализовывать экологические программы для повышения осведомленности населения о раздельном сборе отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.