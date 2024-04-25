Регоператор Подмосковья приобрел новые контейнеры для ТКО

ООО «МСК-НТ» — регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чеховском кластере продолжает модернизацию контейнерного парка обслуживаемой территории. В апреле компания получила 40 новых зеленых бункеров-накопителей объемом 8 куб. метров. В настоящее время емкости устанавливают на контейнерные площадки под крупногабаритные отходы, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На этой неделе регоператор также закупил 612 новых серых баков для складирования смешанных отходов и 186 синих контейнеров для вторсырья (РСО). Они будут размещены на площадках Чехова, Подольска и Серпухова.

Все новые контейнеры соответствуют обновленному стандарту контейнеров для сбора отходов. Для крупногабаритных отходов должны быть использованы зеленые бункеры-накопители, для РСО — синие баки, для смешанных отходов — черные емкости. На смену металлических серых и синих баков пришли черные и синие пластиковые контейнеры.

В течение года компания обновит 1,5 тыс. емкостей, треть из которых синего цвета — для сбора раздельно собранных отходов. Приобретение емкостей является частью системы мероприятий компании по содержанию контейнерного парка в надлежащем состоянии. Компания ООО «МСК-НТ» также организует ремонт, покраску, мойку и дезинфекцию баков для сбора ТКО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.