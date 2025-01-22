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Регоператор Подмосковья обновил баки на 70 контейнерных площадках в январе

В период с 1 по 15 января региональный оператор Рузского кластера провел замену старых баков на 70 контейнерных площадках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Мероприятия по замене 80 серых баков для твердых коммунальных отходов и более 10 синих для раздельного сбора вторичных ресурсов проведена в Одинцове, Истре, Красногорске, Наро-Фоминске, Можайске, Волоколамске, Рузе и Лотошине.

Работы прошли по следующим адресам:

г. о. Красногорск: р. п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 57; п. Ильинское-Усово, ул. Заповедная, д. 9А; ЖК «Новая Опалиха», ул. Опалиховский пер., д. 5 и др.

Наро-Фоминский г. о.: г. Апрелевка, ул. Горького, д. 5; г. Апрелевка, ул. Дружбы, д. 7; г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 6 и др.

Одинцовский г. о.: г. Голицыно, Железнодорожный пр-т, д. 3; г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 5, корп. 1; с. Каринское, д. 1Б и др.

м. о. Истра: д. Талицы, ул. Новая, д. 12; д. Лобаново, ул. Новая д. 14; пос. ст. Манихино, ул. Гагарина рядом с Зеленой горкой и др.

м. о. Можайск: г. Можайск, ул. Воинов-Интернационалистов на пересечении с ул. Гжатская; г. Можайск, ул. Каракозова, д. 39; г. Можайск, ул. Восточная, д. 19 и др.

Рузский м. о.: д. Нестерово, д. 41а; г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5.

Волоколамский м. о.: г. Волоколамск, ул. Садовая, д. 13; г. Волоколамск, ул. Академическая, д. 22.

м. о. Лотошино: д. Кульпино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.