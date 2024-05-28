Регоператор МСК-НТ обновляет контейнерные парки в Подмосковье

В мае на контейнерных площадках городских округов Подольск, Чехов, Большой Серпухов специалисты МСК-НТ заменили около 300 емкостей для твердых коммунальных отходов (ТКО). Новые баки устанавливаются регоператором в рамках реформы ТКО и обновленных стандартов раздельного сбора коммунальных отходов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Черные баки предназначены для смешанных отходов, синие — для стекла, бумаги, металла и пластика, большие зеленые бункера — для крупногабаритного мусора.

В начале месяца компания МСК-НТ получила около 1 тыс. новых контейнеров для сбора разных типов коммунальных отходов. Все новые контейнеры соответствуют обновленному стандарту мусорной реформы и снабжены графической информацией, в доступной форме разъясняющей правила складирования отходов в Подмосковье.

«Новые емкости закупаются по комплексной программе модернизации контейнерного парка компании и замене старых металлических баков на новые пластиковые емкости. Установка полученных баков производится на площадках, обустроенных в полном соответствии с нормативными требованиями министерства ЖКХ Московской области», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В течение года компания обновит 1,5 тыс. емкостей, треть из которых для сбора вторсырья. Для содержания контейнерного парка в надлежащем состоянии компания ООО «МСК-НТ» также организует ремонт, покраску, мойку и дезинфекцию баков для сбора ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.