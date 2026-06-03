Регоператор Каширы принял почти 1,9 тыс жителей в МФЦ Подмосковья

Специалисты Каширского регионального оператора приняли около 1,9 тыс. жителей в офисах МФЦ Подмосковья за май 2026 года. Проект сотрудничества регоператоров и многофункциональных центров реализуется для повышения доступности услуг по вывозу ТКО, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего обращений зафиксировано в Домодедове — 603. В Ленинском округе специалисты приняли 339 человек, в Коломне — 275, в Кашире — 170, в Ступине — 169, в Луховицах — 165, в Серебряных Прудах — 164, в Зарайске — 9 посетителей.

В прошлом месяце регоператор открыл прием юридических лиц в МФЦ Лыткарина. Уже заключено около 430 договоров с контрагентами по этому округу. Ранее для личного приема клиентам приходилось обращаться в центральный офис в Домодедове. В дальнейшем планируется организовать прием и физических лиц.

Офис в Лыткарине расположен по адресу: квартал 3А, дом 9, этаж 1, помещение II. Приемный день — вторник с 12:00 до 17:30.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что сотрудники регоператоров в МФЦ консультируют жителей по нормативам и разъясняют порядок получения паспорта СНТ. С представителями компаний проведено обучение, основная задача — упростить предоставление услуг по вывозу ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.