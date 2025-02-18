Регоператор Каширского кластера заменил баки на 97 контейнерных площадках за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье продолжается модернизация контейнерных площадок. Только силами специалистов регоператора Каширского кластера с 10 по 16 февраля проведена работа по замене и установке новых баков на 97 контейнерных площадках обслуживаемой территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Адреса, где были произведены работы:
городской округ Домодедово:
- г. Домодедово, ул. 1-й Советский проезд, д. 2/1;
- г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Павловская, д. 10;
- г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 34 А;
- г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Белинского, д. 2;
- г. Домодедово, ш. Каширское, д. 29;
- г. Домодедово, ул. Восточная, д. 10/1;
- г. Домодедово, ш. Каширское, д. 97 А;
- г. Домодедово, ул. Рабочая, д. 11б;
- г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Краснопрудная, д. 39;
- д. Курганье, д. 182;
- г. Домодедово, мкр. КП Фишер, д. 255;
- д. Купчинино, Каширские дачи, д. 155;
- г. о. Домодедово, мкр. Востряково, КП Светлая Роща, д. 1;
- д. Буняково, д. 72;
- с. Вельяминово, д. 36;
- д. Гальчино, бульвар 60-лет СССР, д. 18;
- г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Привато, д. 5;
- г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 3/5;
- г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Артемьевская, д. 37/2;
- г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. 8 Марта, д. 62;
- г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Илюшина, д. 9 к. 2;
- г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 39;
- г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 31Г.
Городской округ Ступино
- с. Ситне-Щелканово, ул. Пролетарская, д. 26;
- г. Ступино, пер. Приокский, д. 7 к1;
- г. Ступино, пр-кт Победы, д. 33/27;
- г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61;
- г. Ступино, ул. Калинина, д. 44.
Ленинский городской округ:
- п. Молоково, б-р Ново-Молоковский, д. 12;
- г. Видное, ул. Мало-Нагорная, д. 1;
- г. Видное, ул. Советская, д. 14;
- д. Дрожжино, ЖК Бутово, парк 2, ул. Южная, д. 23;
- д. Слобода, д. 18;
- г. Видное, СНТ Колхозник, д. 1-182;
- г. Видное, ул. Героя России Филипова, д. 8;
- г. Видное, ул. Героя России Филипова, д. 10;
- с. Молоково, ул. Василия Молокова, д. 17;
- с. Молоково, Солнечный бульвар, д. 6;
- с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 4;
- д. Коробово, ул. Авиаторов, д. 4;
- д. Коробово, ул. Взлетная, д. 2;
- п. Новодрожжино, д. 10;
- д. Бутово, ЖК Бутово парк, д. 21;
- д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 16;
- г. Видное, ул. Центральная, д. 13Г;
- д. Суханово, ЖК «Усадьба суханово», д. 2.
Округ Кашира:
- с. п. Корыстово, ул. Центральная, д. 36;
- д. Пятница, ул. Дорожная д. 7;
- г. Кашира, ул. Сергея Ионова, д. 2;
- г. Кашира, ул. Металлургов, д. 9;
- г. Кашира, ул. Большая Красноармейская, д. 30.
Округ Луховицы:
- г. Луховицы, пер. Учебный, д. 5;
- г. Луховицы, ул. Мира, д. 39/5;
- п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6;
- г. Луховицы, ул. Первомайская, д. 53.
Округ Зарайск:
- д. Рожново, д. 5;
- с. Макеево, ул. Лесная, д. 85;
- г. Зарайск, ул. Полевая, д. 20;
- г. Зарайск, мкр.1, д. 28;
- г. Зарайск, ул. Советская, д. 37;
- г. Зарайск, ул. Привокзальная, д. 1;
- д. Новоселки, д. 57.
Округ Котельники:
- мкр. Силикат, д. 1;
- мкр. Силикат, д. 9;
- мкр. Южный, д. 9;
- Третий Покровский проезд, д. 4;
- ул. Строителей, д. 5;
- микр. Ковровый, д. 28.
Округ Коломна:
- г. Коломна, Озерское шоссе, д. 28А;
- д. Зиновьево, ул. Огородная, д. 16;
- г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 2, 4, 5;
- г. Коломна, ул. Цементников, д. 7;
- г. Коломна, Флотский переулок, д. 12;
- с. Пирочи, ул. Молодежная, д. 20;
- п. Сосновый бор, д. 64.
Город Озеры:
- ул. Ленина, д. 8;
- пер. Болотный, д. 8;
- ул. Симанова, д. 5.
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