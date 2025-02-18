Регоператор Каширского кластера заменил баки на 97 контейнерных площадках за неделю

В Подмосковье продолжается модернизация контейнерных площадок. Только силами специалистов регоператора Каширского кластера с 10 по 16 февраля проведена работа по замене и установке новых баков на 97 контейнерных площадках обслуживаемой территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.