Регоператор Каширского кластера в июне установил 215 баков на контейнерных площадках

С 2 по 15 июня на контейнерных площадках в 11 городских округах региона специалисты регоператора Каширского кластера заменили и отремонтировали в Московской области 215 емкостей для сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, только на территории городского округа Домодедово было установлено 19 контейнеров ТКО, 29 емкостей РСО и 4 бункеров КГО на 40 площадках.

А в городском округе Ступино за указанный период было установлено 29 емкости для отходов на 24-х площадках, из них для ТКО — 14 контейнеров, для РСО — 12 емкостей и 3 бункера для КГО.

Также произведен ремонт 81 емкости для отходов в городских округах Каширской зоны Подмосковья.

В зону обслуживания организации входят следующие округа: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

Специалисты регоператора тщательно подходят к расчету количества контейнеров, учитываются все ключевые факторы: численность пользователей, местоположение площадок и особенности инфраструктуры.

Основная задача проводимых работ — обеспечение жителей комфортными условиями и недопущение мусорных навалов на территориях округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.