Регоператор Каширского кластера в августе обновил более 260 контейнеров

На контейнерных площадках Каширского кластера в августе обновлено 266 баков, а также установлено порядка 140 дополнительных емкостей для сбора бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Наибольший объем работ выполнен в городских округах:

Домодедово — 63 бака обновлено, 50 установлено дополнительно;

Ленинский — 43 бака обновлено, 11 установлено дополнительно;

Коломна — 30 баков обновлено, 19 установлено дополнительно.

Переоборудование контейнерных площадок в регионе проходит поэтапно. В первую очередь обновление затрагивает территории, где ранее поступали обращения от жителей.

Сейчас все муниципалитеты активно включились в проект модернизации контейнерных площадок.

Обновление контейнерного парка проводится в регионе по поручению министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.