Регоператор «Хартия» решил адресный вопрос жителя Электростали по вопросам ТКО

Накануне в городском округе Электросталь прошла рабочая встреча с жителями, направившими свои обращения в общественную приемную партии «Единая Россия» в рамках «Недели приема граждан по вопросам ЖКХ». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Один из многочисленных похожих вопросов был задан жительницей из города Электросталь по теме обращения с отходами, а также деятельности регоператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области компании ООО «Хартия».

По данному обращению была организована встреча для заявителя с сотрудником местного отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» и представителем компании «Хартия» филиала «Подмосковный».

На встрече жительница рассказала о периодических навалах строительных отходов, которые возникают из-за грубого несоблюдения правил складирования ТКО самими же жителями ее дома. Также было указано на нехватку, по ее мнению, контейнеров на контейнерной площадке.

Заместитель директора компании «Хартия» филиала «Подмосковный» Игорь Дьяков проанализировал ситуацию на месте, связался с инспекторами компании, которые уточнили нормативы накопления ТКО по данному адресу, после чего было принято решение об увеличении количества емкостей для складирования ТКО на контейнерной площадке.

Также Игорь Валентинович дал разъяснения в части организации мест сбора-накопления ТКО, ответственности за нормативное содержание контейнерных площадок, о законных способах сбора и утилизации строительных отходов жителями МКД, при соблюдении которых навалов строительного мусора можно будет избежать.

Встреча прошла конструктивно и динамично. По всем волнующим вопросам жителям были даны исчерпывающие ответы или приняты оперативные решения. Компания «Хартия» считает такой формат обратной связи с жителями одним из действенных инструментов, позволяющих быстро решать спонтанно возникающие ситуации на местах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.