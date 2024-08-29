Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:26

Регоператор Чеховского кластера продезинфицировал почти 10 тыс баков в этом году

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности контейнерного парка регоператоры Московской области проводят регулярную мойку и дезинфекцию баков. Всего с начала года специалисты регионального оператора чеховского кластера привели в порядок порядка 10 тыс. контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, на прошлой неделе было очищено более 600 контейнеров в Подольске, в начале этой недели вымыто порядка 120 баков в Серпухове, а также более 100 — в Чехове.

Процесс включает в себя несколько этапов:

сначала отходы из контейнера загружаются в мусоровоз, где выполняется очистка емкостей антибактериальным раствором;

затем в работу вступает машино-мойка.

Герметичность моечных процедур позволяет региональному оператору организовывать работы непосредственно в зоне контейнерных площадок без вывоза емкостей в цех. Жидкость из спецавтомобиля после процедур сливается в очистные сооружения. Благодаря этой технологии исключается попадание стоков в почву.

Санитарные мероприятия специалистами будут продолжены. Основная задача — предупредить распространение различных инфекций, а также заселение контейнерных площадок грызунами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.