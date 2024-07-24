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сегодня в 18:06

Регоператор Чеховского кластера приобрел почти 1 тыс контейнеров для отходов

В Подмосковье продолжается модернизация контейнерного парка. Так, региональный оператор Чеховского кластера закупил более 700 новых серых контейнеров для складирования смешанных отходов и 150 синих — для раздельно собранных. В апреле было закуплено еще около 800 емкостей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Новые баки будут установлены на площадках, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями в Подольске, Серпухове и Чехове. Они соответствуют обновленному стандарту контейнеров для двухкомпонентной системы «Два бака».

Регоператоры Подмосковья также организуют ремонт, покраску, мойку и дезинфекцию баков для сбора ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.