Регоператор Чеховского кластера отправил на переработку более 3 т пластика

В рамках благотворительной акции «Добрые крышечки» в 2025 году региональный оператор Чеховского кластера вывез на переработку более 3 тонн пластика, собранного волонтерами Подольска, Чехова и Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Волонтерский проект продолжает динамично развиваться. Большую поддержку участникам — неравнодушным жителям муниципальных округов Чехов, Серпухов и Подольск — оказывает регоператор Чеховского кластера. За шесть лет он вывез на переработку более 18,5 тонн пластика, собранного жителями.

За последние два года численность волонтеров движения «Добрые крышечки» увеличилась. Это стало возможным благодаря работе пунктов сбора пластика, созданных компанией во всех городах Чеховского кластера, а также постоянному продвижению проекта в регионе.

Компания безвозмездно организует регулярный вывоз благотворительного сырья на предприятия переработки из 22 точек в Подольске, Чехове, Серпухове, Протвино и Пущино.

Вырученные от проекта средства регоператор направляет на приобретение средств передвижения для детей с особенностями развития.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.

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