Регионы закупили 583 мусоровоза с начала 2025 года

В штабе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сообщили, что 18 регионов остаются в «желтой» и «красной» зонах по оснащенности спецтехникой для вывоза мусора. Их общая потребность составляет 583 единицы техники, при этом план закупок на этот год выполнен уже на половину. Данные были озвучены на заседании штаба, прошедшем на площадке Координационного центра Правительства РФ. Анализ ситуации в сфере ТКО подготовили эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«В текущем году уже приобретено 157 единиц, это составляет 58% от плана на 2025 год (план — 273 единицы). Для оперативного закрытия потребности в технике для регионов мы запустили программу льготного лизинга. Но необходимо более активное участие региональных властей», — указал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По информации пресс-службы ППК РЭО, «на 29 июля в рамках льготного лизинга поступило 168 заявок на приобретение 681 единицы спецтехники».

Буцаев призвал региональных операторов активнее работать над подготовкой документов и своевременной подачей заявок. Это не только ускорит реализацию программы, но и значительно повысит ее эффективность в решении проблемы нехватки техники.

Подробные условия лизинга и требования к заявкам доступны на сайте проекта.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — построение в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.