Регионы утвердили планы по ликвидации проблем с вывозом ТКО

«По итогам заседания штаба 4 сентября регионам, в которых фиксируется большое количество обращений от населения, мною было поручено подготовить планы мероприятий по устранению проблем, на которые чаще всего жалуются граждане. Всего было выделено 10 таких регионов. В основном жалуются на содержание контейнерных площадок — это 37% от всех сообщений по России по теме обращения с ТКО. В целом, за прошедший месяц просматривается спад по жалобам, количество обращений жителей относительно августа стало ниже на 12%», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В список территорий с длительной историей жалоб вошли Республика Карелия, Калининградская область, Самарская область, Калужская область, Новосибирская область, Орловская область, Ростовская область, Севастополь и Кабардино-Балкарская Республика. Из этого перечня предписание замминистра выполнили все субъекты, за исключением Кабардино-Балкарии.

«Стоит отметить, что по работе региональных операторов и вывозу ТКО в обозначенных регионах практически отсутствуют жалобы, а вот на состояние мусорных площадок, контейнеров и прилегающих к ним территорий, поступает достаточно много обращений граждан», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая цель — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов.