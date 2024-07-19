Региональные операторы Подмосковья продолжают работать в штатном режиме

Несмотря на сложные погодные условия, вызванные утренним ливнем, вывоз отходов в Подмосковье осуществляется по графику, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, в пятницу в центре внимания завирусившегося видеоролика оказался водитель мусоровоза Григорий Волков из Одинцовского городского округа. Он вывозил мусор из контейнерных площадок вблизи жилого комплекса «Гусарская Баллада» несмотря на то, что кузов его служебного автомобиля был практически в воде.

Специалисты коммунальных служб активно работают над устранением последствий ночной грозы. На данный момент было зафиксировано более 100 случаев подтоплений, из них порядка 80% уже устранено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.