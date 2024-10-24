Региональные операторы начали свою деятельность в новых субъектах

С 23 октября 2024 года Российский экологический оператор начал контролировать систему обращения с отходами на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Переход на российские стандарты в области твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется поэтапно. Региональные операторы уже начали работу в ДНР, Запорожье и Херсонской области, активно создавая филиалы и заключая договоры на оказание услуг по вывозу ТКО. В Луганске завершение перехода планируется в 2025 году.

Ряд организаций уже получили статус региональных операторов. Например, с июля 2024 года в ДНР работает ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ», который обслуживает около 2,2 млн жителей и ежемесячно вывозит 55 тысяч тонн отходов. В Запорожье региональным оператором стал ГУП «ЭкологияРесурс», который с июля обслуживает более 620 тысяч человек, организовав три филиала и вывозя 5,8 тысяч тонн отходов в месяц. В Херсонской области статус регионального оператора был присвоен в июне 2024 года ГБУ «Экологический оператор Херсонской области», которая ежемесячно собирает 7,5 тысяч тонн отходов.

Поддержка развития системы обращения с ТКО осуществляется в рамках программы социально-экономического развития, продленной до 2030 года. В ее рамках в новые регионы уже передано 348 единиц техники и более 22 тысяч контейнеров, а к концу года планируется дополнительно передать еще 87 единиц техники и 42 контейнера. Также ведется проектирование объектов по переработке отходов, таких как экопромышленный парк в Мариуполе, комплекс в Луганске и КПО «Бердянск».