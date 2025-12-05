Редкие восточные нарды нашли на комплексе по переработке отходов в Егорьевске

Сотрудники комплекса по переработке отходов «Восток» в Егорьевске обнаружили среди отходов редкие восточные нарды в декабре. Экспонат пополнил коллекцию музея «Культурный слой», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарды — древняя настольная игра, возникшая около 5 тысяч лет назад на Востоке. Самая старая доска для игры была найдена в Иране и датируется третьим тысячелетием до нашей эры. В разные эпохи нарды были популярны среди фараонов и римской знати, а в России игра появилась в XV веке.

Музей «Культурный слой» уже собрал более 2 тысяч уникальных предметов, найденных на комплексах «Нева» и «Восток». Новая находка подчеркивает ценность даже небольших фрагментов истории, которые попадают в экспозицию благодаря работе сотрудников комплекса.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.