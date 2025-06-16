Редкие находки пополнили коллекцию музея «Культурный слой» Подмосковья

Каждый месяц на конвейерных лентах комплексов по переработке отходов сортировщики находят уникальные, но ставшие ненужными предметы. Благодаря внимательности работников и грамотной системе обработки находок найденные предметы — телескопы, фотоаппараты, статуэтки, столовые предметы — получают вторую жизнь в музее «Культурный слой» и его онлайн-версии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Во время очередной сортировки отходов найдены:

модель мотоцикла, выполненная вручную из металла, размером 13 на 19 сантиметров. Модель поражает своей детализацией — многие части мотоцикла подвижны.

металлический пояс «кямар», неотъемлемая часть комплекта украшений восточных красавиц из зажиточных семей. В отличие от большинства женских поясов, где нарядная часть расположена спереди, здесь вся красота сосредоточена по бокам и сзади. Такой пояс придавал наряду одновременно роскошь и строгость.

Остается лишь гадать, почему это украшение и модель мотоцикла отправили вместе с другими отходами на КПО. Но теперь они, вместе с другими экспонатами, которых уже более 2000.

Посмотреть все экспонаты музея находок «Культурный слой» жители могут на сайте компании, а также посетив комплексы по переработке в Егорьевске и Солнечногорске.

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