Реабилитацию Семеновского пруда провели на юго-западе Москвы

Специалисты завершили работы по реабилитации Семеновского пруда в Гагаринском районе на юго-западе Москвы. Всего в текущем году обновят более 20 прудов, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела из-за большого количества водорослей, наблюдались локальные разрушения береговой полосы», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр подчеркнул, что в связи с этим было решено провести масштабное восстановление пруда, который вновь стал комфортным местом для отдыха горожан.

В рамках реабилитации специалисты провели работы по очистке водоема площадью 0,2 га. В результате было извлечено более 500 куб. м. иловых отложений. Также была отремонтирована конструкция береговой полосы и организованы 2 отдельные зоны биоплато общей площадью более 160 кв. м., где высадили свыше 3 тыс. водных растений.

Сотрудники комплекса городского хозяйства регулярно исследуют состояние столичных водоемов. При обнаружении проблем принимаются меры по их устранению. Ежегодно составляется перечень водоемов, который формируется с учетом мнений москвичей. В 2024 году планируется провести работы по обновлению более чем 20 прудов.