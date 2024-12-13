Разбитый тротуар оперативно восстановили в Звенигороде

В начале недели пешеходная дорожка от улицы Маяковского в сторону микрорайона Супонево в Звенигороде пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского горокруга.

Водитель вез песок в лесопарк для отсыпки будущей парковки. Не справившись с управлением, он заехал на тротуар, развалившийся под весом грузовика. Также в результате происшествия весь песок из кузова оказался на проезжей части.

Дорожные рабочие сняли треснувший асфальт и заменили покрытие на новое.

Ранее в Звенигороде заменили дорожные знаки с дефектами: рабочие установили дорожный знак «Главная дорога» в проезде Ветеранов около дома № 10к4, а также указатель на Садовой улице.

На территории Одинцовского городского округа сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия «Грузовик», направленные на снижение количества аварий с участием грузового транспорта. В ходе рейдов дорожные полицейские проверяют соблюдение водителями режимов труда и отдыха, а также соблюдение ограничения скоростного режима.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.