Распределительные сети обновили в пяти населенных пунктах округа Лотошино

Энергетики в деревнях Матвейково, Березняки, Воробьево отремонтировали три комплектные трансформаторные подстанции, от которых электроснабжение получают более 250 жителей.

В поселке Лотошино на ул. Садовой, где проживают около 80 человек, на участке воздушной линии 0,4 кВ специалисты заменили четыре опоры на новые, а также 140 метров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод. Данный провод обладает гораздо более высокой механической прочностью и долговечностью.

В селе Микулино в электроустановке 10/0,4 кВ энергетики выполнили сухую чистку трансформатора мощностью 250 кВА. Работы проводились без отключения потребителей от электроэнергии, то есть в момент выполнения технических мероприятий электроснабжение подавалось в штатном режиме.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надежное электроснабжение потребителей городского округа Лотошино.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.