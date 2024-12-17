сегодня в 15:15

Расположенную в подмосковной деревне котельную ждет реконструкция в 2026 г

В деревне Монасеино в Лотошине планируют реконструировать котельную № 8. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации, работы по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования.

Котельная № 8 расположена по адресу: Московская область, г. о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д. 3. Мощность котельной составляет 3,5 МВт.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.