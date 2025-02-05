Расчетный центр вернул в ЖКХ Подмосковья более 45 млрд рублей долгов

«МосОблЕИРЦ» в 2024 году помог вернуть в отрасль ЖКХ более 45 миллиардов рублей. Это на 12 миллиардов больше, чем годом раньше, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«МосОблЕИРЦ» работает не только в интересах предприятий отрасли, помогая вернуть долги, но и в интересах жителей. Человек, у которого образовался долг, может получить в расчетном центре полную информацию о своих правах и обязанностях.

Специалисты поясняют, откуда взялся долг, как его оплатить, как пени и судебные издержки увеличивают сумму к оплате, есть ли возможность получить субсидию, компенсацию или рассрочку.

Платят ли банкроты. Процедура банкротства не освобождает от оплаты ЖКУ. Собственники/наниматели жилья вправе не оплачивать коммунальные долги, образовавшиеся до даты принятия судом заявления о признании должника банкротом. Начисления после этой даты необходимо оплачивать полностью.

Кроме того, долг за коммунальные услуги может быть взыскан с зарегистрированных в квартире жильцов. Законом предусмотрена солидарная ответственность проживающих в помещении нанимателей и совершеннолетних членов их семей.

При долевой собственности банкрот освобождается от оплаты соразмерно своей доле в праве. Оставшуюся часть долга обязаны погасить другие собственники.

Обязанность по внесению платы за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт несет только собственник жилого помещения. Солидарная обязанность по оплате на членов семьи собственника не распространяется.

Развод, раздел имущества, ипотека, смена собственника. Обязанность по оплате ЖКУ появляется с момента вступления в право собственности или заключения договора найма. Независимо от семейного положения и истории приобретения жилья оплачивать коммунальные долги должен тот, кто был владельцем, нанимателем, зарегистрированным жильцом в период образования задолженности.

К новому собственнику долги переходят лишь при наследовании жилья и при наличии у прежних владельцев задолженностей по взносам на капитальный ремонт.

Для участников СВО и членов их семей предусмотрены льготы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

освобождение от начисления пени, приостановка судов и исполнительных производств на период прохождения службы;

перерасчет платы за период временного отсутствия за услуги «Водоотведение», «Горячее водоснабжение», «Холодное водоснабжение», «Газоснабжение» при условии отсутствия в жилом помещении приборов учета, а также за услугу «Обращение с ТКО».

Проконсультироваться по вопросам оплаты коммунальных услуг можно в любом клиентском офисе расчетного центра, по телефону 8 (499) 444-01-00, направив обращение через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Получить консультацию по вопросам, связанным с задолженностью, можно по телефонам 8 (936) 501-73-09, 8 (919) 992-38-28.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.