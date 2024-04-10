Раменский городской парк стал победителем всероссийского конкурса

Объект городской инфраструктуры одержал победу в номинации «Парк года. Крупные города».

«В первую очередь учитывались такие критерии, как общее состояние, новые элементы благоустройства, посещаемость, популярность, работа с аудиторией, общественные советы, упоминание в СМИ и многие другие», — рассказала заместитель директора Раменского городского парка Анна Зима.

В Раменском парке оборудованы детские игровые комплексы, в том числе и для маломобильных посетителей, обустроены места для прогулок и отдыха, организовано спортивное ядро. Амфитеатр, концертная площадка «Лира» и центральный шатёр стали главными локациями для проведения культмассовых мероприятий в любое время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.

