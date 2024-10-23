Работы за 2025 г по модернизации системы теплоснабжения уже ведутся — Воробьев

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам губернатора, кроме процедур закупки, экспертизы, выделения средств, поиска генподрядчиков и рабочей силы, также крайне важно активно взаимодействовать и осуществлять диалог с жителем.

Ранее губернатор Московской области обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.