Работы по улучшению водоснабжения провели сотрудники Раменского водоканала

В Раменском округе в этом году сотрудники Водоканала провели работы по улучшению водоснабжения. В ходе оперативного совещания администрации об этом доложил директор АО «Раменский водоканал» Алексей Демин, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в 2024 году заменили участок водопровода водонасосной станции № 109 на трубы из полиэтилена низкого давления диаметром 500 мм, который находился в эксплуатации более 40 лет и является основным источником водоснабжения города Раменское.

Стальной водопровод на улице Прямолинейная и улице Приборостроительная также заменили на трубы из полиэтилена низкого давления. На улице Махова провели замену железобетонных труб канализационного коллектора к канализационно-насосной станции № 115.

Для улучшения качества воды запущены новые станции обезжелезивания в поселке Дубовая Роща на водонасосной станции № 112 и в городе Раменское на улице 100-й Свирской дивизии на водонасосной станции № 110.

Завершаются работы по капитальному ремонту очистных сооружений поселков Речицкий фарфоровый завод и Речицы.

АО «Раменский водоканал» обслуживает более 325 тыс. человек и 1 000 предприятий и учреждений. В эксплуатации предприятия 321 объект: 180 артезианских скважин, 36 водонасосных станций 2-го подъема, 45 станций обезжелезивания, 82 канализационные станции, 23 очистных сооружения, 1 300 км инженерных коммуникаций.

Среднегодовой объем поставки ресурса: вода — 15 067 млн куб. м/год, прием и обработка стоков — 13767 млн куб. м/год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.