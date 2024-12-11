Работы по модернизации уличного освещения провели на улице Дружбы в Чехове

На улице Дружбы г. Чехов проведены работы по замене и ремонту уличных приборов освещения. Сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» осуществили комплексную реконструкцию светильников как во дворах, так и вдоль проезжей части, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе выполненных работ было восстановлено и заменено 27 осветительных приборов, что значительно улучшило освещенность и безопасность на данной территории. На текущей неделе запланированы мероприятия по следующим адресам:

г. Чехов, ул. Пушкина;

г. Чехов, ул. Советская;

г. о. Чехов, деревня Манушкино;

г. о. Чехов, деревня Репниково;

г. о. Чехов, деревня Никоново.

Реконструкция приборов освещения в г. о. Чехов проводится сотрудниками МБУ «Чеховское благоустройство» на регулярной основе. Это важная часть работ по благоустройству города, направленная на создание комфортной и безопасной городской среды для жильцов и гостей. Установка новых светильников помогает не только сделать улицы более уютными, но и предотвращает аварийные ситуации, связанные с недостатком освещения.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.