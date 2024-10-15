Работы по модернизации канализационно-насосной станции стартовали в Мелихове

В городском округе Чехов продолжается масштабное обновление Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». В рамках первого этапа реконструкции осуществляется комплексная модернизация административного здания, в которую входят замена полов, внутренних перегородок, кровли и окон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно проекту, также предусмотрено строительство новой входной веранды, для которой уже заложен фундамент. Подрядная организация активно работает над улучшением внутренних инженерных систем и дренажа, включая модернизацию канализационно-насосной станции, предназначенной для сбора и отвода дождевых и талых вод.

Ранее в музее-заповеднике был установлен новый фундамент здания, так как старое основание утратило свою прочность. После завершения основных строительных работ планируется благоустройство прилегающей территории. Это здание служило домом основателю музея-заповедника Юрию Авдееву с 1951 по 1987 годы.

Реконструкция началась летом 2023 года, завершение первого этапа запланировано на конец текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.