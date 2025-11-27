Работы по модернизации городской канализации в Можайске выполнены более чем на 50%

В Можайском округе кипит работа по капитальному ремонту участка самотечного коллектора. Уже преодолен важный рубеж — готовность проекта превысила 50%. Это означает, что больше половины из более чем двух километров старых труб, подлежащих замене, уже обновлены: построен новый коллектор и приемная камера со стороны поселка имени Дзержинского, а также других участков трассы и колодцев.

Самые масштабные работы в данный момент развернулись в районе деревни Кожухово. Здесь, на глубине свыше пяти метров, открытым способом прокладывают новую магистраль, которая будет нести стоки к очистным сооружениям. На участке ежедневно трудятся десять рабочих и пять единиц тяжелой техники. Параллельно готовится к реализации еще одна задача: прокладка пластиковой трубы под Можайским шоссе с помощью современной технологии прокола, что позволит не нарушать движение транспорта.

Новый коллектор прокладывают параллельно старому. Специалисты подрядной организации тщательно соблюдают все необходимые технические требования, например, угол наклона для оптимального функционирования новой линии. Как только работы будут завершены, сотрудники АО «Мособлтепло» оперативно переключат потоки сточных вод на новую трассу, а на месте будет проведено восстановление.

Этот капитальный ремонт значительно повысит надежность всей системы водоотведения города, обеспечив экологическую стабильность в округе. Все работы будут завершены в запланированные сроки до конца нынешнего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.