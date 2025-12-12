Работы по капремонту сетей водоснабжения в Одинцовском округе завершатся до конца года

На территории Одинцовского городского округа в 2025 году реализуются работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Они выполняются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Завершить капитальный ремонт и реконструкцию объектов планируется до 30 декабря текущего года.

«Капитальный ремонт сетей водоснабжения на 2025 год планировался в поселках Жуковка и Гарь-Покровское, а также в поселке Лесной городок. Реконструкция сетей водоснабжения и канализования — в поселке Большие Вяземы на улице Городок-17», — уточнили представители Управления по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры администрации Одинцовского округа.

Благоустройство территории вокруг объектов ЖКХ после окончания работ будет проведено в 2026 году и завершится не позднее 30 июня.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.