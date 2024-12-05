Работы по газовому обслуживанию проведены в 79% квартир жителей Лобни

В администрации городского округа Лобня прошел еженедельный штаб по обслуживанию многоквартирных домов. Один из рассматриваемых вопросов — безопасное газоснабжение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день работы по внутридомовому газовому обслуживанию проведены в 79% квартир жителей Лобни. Это самый высокий показатель за последние несколько лет.

Также обсудили жалобы жителей. По итогам недели больше всего заявок поступило от дома № 25 на улице Чайковского. В августе там сменили УК, дом был сильно запущен. Сейчас он — на особом контроле главы муниципалитета Анны Кротовой. Также создана инициативная группа, которая регулярно проводит встречи с жителями.

Аварийные заявки, поступающие через систему ЕДДС, управляющие компании Лобни принимают в работу в течение 30 минут. Это также под контролем администрации города.

Штаб с УК проходит в Лобне еженедельно. По мнению главы города, слаженная работа и своевременное реагирование на обращения жителей — залог хорошего качества жизни горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.