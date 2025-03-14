Работу 18 единиц коммунальной техники показали жителям Долгопрудного

Жителям округа Долгопрудный показали работу коммунальной техники. Смотр состоялся сегодня в пятницу на базе МУП «Инженерные сети г. Долгопрудный», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это очень круто! Посидеть в кабине аварийной машины, узнать много интересного и, конечно, сделать крутые фото на память», — поделилась впечатлениями о смотре коммунальной техники жительница Долгопрудного Екатерина Ломова.

На смотре было представлено 18 единиц различной техники — аварийные мастерские, самосвалы, экскаваторы, погрузчики, генераторы и многое другое. На смотр пришли порядка 70 человек.

Сотрудники «Инженерных сетей» отвечали на вопросы, рассказывали о работе той или иной техники, помогали сесть в кабину и сделать незабываемые фото.

«Люди, которые здесь работают, настоящие герои — в любое время суток, в любую погоду они трудятся, чтобы нам жилось комфортно. Спасибо им за это!» — сказала жительница Долгопрудного Елена Юрьевна.

16 марта будет отмечаться День работника ЖКХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.