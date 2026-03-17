Работников бытового обслуживания и ЖКХ чествовали в Ступине

В зале собрались сотрудники управляющих компаний, коммунальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций.

С профессиональным праздником труженников поздравил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! Мы собрались здесь, чтобы поздравить с профессиональным праздником и сказать слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд. Когда в домах тепло, светло и уютно — об этом никто не задумывается, работа воспринимается как должное. Однако стоит случиться отключению электричества, воды или тепла — все сразу вспоминают о вас и понимают, насколько важна ваша работа. Особая благодарность — нашему муниципальному предприятию МУП „ПТО ЖКХ“, которое отвечает за 31 котельную, тепловые сети и многое другое. Все аварии устранялись оперативно и ответственно. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева реализуется масштабная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Предстоит замена половины котельных, строительство новых объектов, обновление тепловых сетей и водозаборных узлов. До 2038 года мы должны выполнить 94 мероприятия. Также в этом году в капитальный ремонт включены 22 многоквартирных дома. Все это делается для одного — чтобы жителям нашего округа стало комфортнее и уютнее!» — выразил признательность виновникам торжества Сергей Мужальских.

Торжественную речь также произнес депутат Московской областной Думы Андрей Голубев:

«Дорогие наши труженики! Я с огромным удовольствием хочу поздравить вас с профессиональным праздником! Каждый на своем участке выполняет важнейшую задачу — чтобы в наших домах было светло, тепло, была вода и чистота. В этом году погода устроила нам серьезные испытания. Пожалуй, метеорологи не дорабатывали, но работники жилищно-коммунального хозяйства — никогда. Наш округ достойно прошел этот сложный период, и это ваша заслуга. Желаю каждому из вас профессиональных успехов! С праздником вас!» — обратился к присутствующим Андрей Голубев.

К поздравлениям присоединился председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, поблагодарив за нелегкий труд, терпение и мастерство, благодаря которым снижается количество жалоб и повышается качество жизни жителей.

За добросовестный труд и высокие профессиональные достижения 27 работников отрасли удостоены благодарственных писем и почетных грамот главы городского округа и Совета депутатов, а также председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы.

Для гостей праздника народный коллектив ВИА «Архив» подготовил праздничный концерт с живым звуком.Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство округа — это слаженная работа множества специалистов: инженеров, сантехников, электриков, дворников, слесарей, работников бань, прачечных и служб быта. На территории муниципалитета функционирует 11 управляющих компаний, обслуживающих 844 многоквартирных дома. Крупнейшее предприятие отрасли — МУП «ПТО ЖКХ» — объединяет около 800 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.