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сегодня в 16:08

Работа по дегазации продолжается на подмосковных КПО

На комплексе по переработке бытовых отходов, расположенном в городском округе Егорьевск, реализуется проект по созданию системы дегазации. Сейчас на КПО досрочно завершено бурение 44 скважин. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На 65% завершены работы по укладке и подсоединению горизонтального трубопровода от скважин до газосборных станций. Монтаж газосборной сети и прокладка трубопровода завершится до конца ноября.

Специалисты также установят две газосборные станции. Все необходимые материалы и оборудование для скважин уже доставлены на КПО. Поставка трансформаторной подстанции ожидается в конце октября.

По завершении проекта на полигоне КПО сбор биогаза будут осуществлять 79 скважин, 5 газосборных станций и около 7 км трубопровода.

Для эффективного сбора склоны полигона укрывают изоляционным слоем геотекстиля и геомембраны. Их общая площадь в настоящее время составляет 55 000 кв. метров.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.